103-летняя женщина раскрыла главный секрет своего долголетия

103-летняя Марджори Спикинг назвала чай с печеньем главным секретом своего долголетия

Жительница Великобритании отметила 103-й день рождения и назвала причину своего долголетия. Об этом сообщает The Stray Ferret.

Марджори Спикинг, проживающая в доме престарелых Borougbridge Manor города Боробридж, графство Норт-Йоркшир, получила на день рождения 557 открыток с пожеланиями здоровья. Специальную акцию устроили сотрудники пансионата. Они попросили жителей округи поздравить женщину, надеясь получить 103 открытки по количеству лет, прожитых Спикинг. Однако реакция местного сообщества превзошла все ожидания.

В честь именинницы устроили вечеринку, на которой ей вручили поздравления. Спикинг поблагодарила всех своих благожелателей и раскрыла главный секрет своего долголетия. «Много печенья и много чая», — заявила 103-летняя женщина.

Управляющий Boroughbridge Manor Марк Херст рассказал, что Спикинг — одна из самых популярных постоялиц пансионата. Женщина готова без конца рассказывать интересные истории из своей долгой жизни.

Ранее сообщалось, что 105-летняя жительница США назвала оригинальную причину своего долголетия. Мари Мартин из штата Огайо считает, что прожила так долго благодаря особенной черте своего характера.