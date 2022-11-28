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16:30, 28 ноября 2022Наука и техника

Фрегат «Адмирал Головко» вышел на испытания в море

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 вышел на испытания в Балтийское море

Фото: «Объединенная судостроительная корпорация»

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, который станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования, вышел в море в рамках заводских ходовых испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота, передает ТАСС.

«Силы Балтийского флота обеспечивают проведение заводских ходовых испытаний (ЗХИ) новейшего фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко". В настоящее время фрегат вышел в Балтийское море для проведения заводских ходовых испытаний», — говорится в сообщении.

В ходе ЗХИ проверяют корабельные системы жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение фрегата, в том числе навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования. Также идет проверка работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов и якорного устройства. В различных режимах проводятся скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля. В испытаниях фрегата «Адмирал Головко» задействованы корабли и суда обеспечения, а также морская авиация Балтфлота.

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Отмечается, что заводские ходовые испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства корабля. ЗХИ проводят с целью проверки в ходовых условиях систем и механизмов корабля на соответствие схемам, техническим описаниям, утвержденной спецификации и инструкциям по эксплуатации.

В июне командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев сообщил, что «Адмирал Головко», который станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», войдет в состав флота до конца 2022 года.

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Даниил Иринин
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