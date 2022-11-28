Связанные с нефтекорпорациями экоактивисты перекрыли дороги в Лондоне

Портившие картины в музеях экоактивисты из Just Stop Oil перекрыли дороги в Лондоне

Около 12 экоактивистов движения Just Stop Oil прошли маршем по улицам Лондона, из-за чего в городе пришлось перекрыть дороги. Встал и общественный транспорт, пишет BBC News.

Как отмечают журналисты, некоторые жители города, ожидавшие автобусов, гневно отреагировали на демонстрацию, заявив, что протестующие мешают им. При этом некоторые британцы скорее поддержали демонстрантов. Just Stop Oil также известна как группа активистов, портившая знаменитые полотна в музеях: например, они 11 ноября они попытались приклеить себя к знаменитой картине живописца Эдварда Мунка «Крик».

Движения Just Stop Oil и Letzte Generation спонсируются фондом Climate Emergency Fund. Его основала Эйлин Гетти — внучка нефтяного магната, которая решила инвестировать в борьбу с климатическим кризисом. По этой причине активистов часто обвиняют нечистоплотности и в связях с нефтекорпорациями.