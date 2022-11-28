Оценены запасы нефти и газа на шельфе российской Арктики

Глава Роснедр Петров оценил запасы нефти на шельфе России в Арктике в 17 млрд тонн

Запасы нефти и газа на российском континентальном шельфе Арктики составляют 17 миллиардов тонн и 85 триллионов кубометров соответственно, сообщил глава Роснедр Евгений Петров. Его оценки приводит ТАСС.

«Это является стратегическим резервом в развитии минерально-сырьевой базы Российской Федерации», — отметил он. По словам Петрова, на суше в последние годы открывали только небольшие месторождения, а разведка на шельфе позволила обнаружить уникальные крупные — «несмотря на то, что мы говорим, что наш поисковый баланс уже исчерпан».

При этом, как пояснял Петров в мае, проблемой добычи нефти в северных морях для России является отсутствие собственных технологий и отказ от сотрудничества западных компаний.

Руководитель Роснедр замечал, что в Баренцевом и Карском морях достаточно мест, которые можно было бы использовать, но на фоне подобной ситуации они остаются только ресурсной базой. По его словам, необходимо заниматься развитием технологий разведки и добычи нефти в Арктике.