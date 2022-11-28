Москва увеличит расходы на социальные программы

Бюджет Москвы остается социально ориентированным, и в следующем году расходы увеличатся

Бюджет Москвы остается социально ориентированным, и в следующем году эта тенденция продолжится. «Бюджет города Москвы из года в год остается социально ориентированным. Больше половины выделенных денег направляется на программы соцподдержки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Средства предусмотрены не только на уже существующие меры поддержки, но и на развитие и создание новых программ, — рассказывает председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович.

По ее словам, появляются новые социальные проекты, расширяются меры поддержки, в том числе и для семей с детьми. Например, уже несколько лет реализуется очень важных проект для семей с новорожденным ребенком «Наше сокровище», а в этом году по нашей инициативе город предоставил право бесплатного проезда на общественном и пригородном транспорте обоим родителям многодетных семей.

«Москва в целом очень тепло относится к семьям с детьми. Они могут рассчитывать на целый комплекс поддержки по всем направлениям. И, конечно, очень большую и значимую поддержку получают многодетные семьи. Они имеют 30-процентную скидку на услуги ЖКХ и 50-процентную скидку на оплату капремонта. Кроме того, семьям предоставляются молочные продукты детям до семи лет, бесплатные лекарства до достижения 18 лет ребенку. Проезд для детей и родителей из многодетных семей в городском и пригородном транспорте тоже бесплатный. Многодетные семьи, которые пользуются личным автомобилем, имеют право на бесплатную парковку», — говорит Наталья Карпович.

Большие семьи, по ее словам, имеют первоочередное право на место ребенка в детском саду. Практически все садики в Москве для многодетных семей бесплатные. В школе дети имеют право на бесплатное двухразовое питание. При этом Москва — единственный регион, где семья является многодетной, пока младшему ребенку не исполнится 16 лет.

Есть ряд выплат в связи с увеличением стоимости жизни и на компенсацию коммунальных услуг, которые семьи получают ежемесячно. Раз в год на каждого школьника город выделяет средства на школьную форму. Эту выплату достаточно оформить один раз перед поступлением ребенка в школу, и каждый май эти средства будут приходить автоматически. Важные меры городской поддержки больших семей, которые воспитывают 10 и более детей, это выплаты к Международному дню семьи и Дню знаний, компенсационная выплата матерям, родившим 10 и более детей и другие меры материальной поддержки.

«Очень важно, что вся материальная помощь семьям ежегодно увеличивается. Например, пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 10 процентов. Такие меры поддержки — это очень значимая помощь, на которую действительно рассчитывают многодетные семьи», — добавила Наталья Карпович.

По словам заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимира Филиппова, в 2023 году продолжится реализация популярной у москвичей старшего возраста программы «Московское долголетие». На эти цели предусмотрено 3,9 миллиарда рублей, которые будут направлены на развитие и реализацию проекта, чтобы для любого представителя старшего поколения занятия проекта «Московское долголетие» продолжали оставаться абсолютно бесплатными и доступными в каждом районе столицы. Для участников работают профессиональные поставщики услуг — организации любой формы собственности, которые готовы, умеют и хотят заниматься с нашими московскими пенсионерами.

«Программа стала неотъемлемой частью жизни многих московских пенсионеров. За годы работы занятия посетили около 450 тысяч человек. На сегодня в проекте принимают участие около 205 тысяч человек. Для них открыто более 12 тысяч групп по более чем 30 направлениям активностей. Занятия проходят в трех форматах – очно в помещениях и на свежем воздухе, а также онлайн. При этом каждый москвич может посещать неограниченное количество занятий независимо от формата и направлений», — добавил он.

Еще одна статья бюджета, которая ежегодно увеличивается — это обеспечение всем необходимым ветеранов Великой Отечественной войны, отмечает Владимир Филиппов. «Мы всегда ведем персональную работу в этом направлении, помогаем со всеми просьбами. Это действительно широкий спектр услуг, таких как помощь социальных работников, сиделок, патронажная служба, осуществление круглосуточного вызова службы неотложной помощи на дому, а также участие в программе "Санаторий на дому"».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва будет и дальше увеличивать расходы на социальную политику. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что в Москве бюджет всегда сформирован так, что большая часть расходов направлена на социальную политику: здравоохранение, образование, культуру, социальную защиту населения, спорт и так далее.

Мосгордума приняла закон города Москвы о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В 2023 году расходы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят более половины расходов городского бюджета.