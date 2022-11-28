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04:04, 28 ноября 2022Мир

В Минобороны Австрии назвали сроки полного блэкаута на Украине

Полковник Райснер: Украина через несколько недель погрузится в темноту без помощи Запада
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Украине грозит полный блэкаут через несколько недель в случае, если Запад перестанет помогать Киеву. Своим прогнозом он поделился в интервью ZDF.

«Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту», — подчеркнул специалист.

По словам полковника, Киев оказался уязвим к ударам по инфраструктуре из-за уничижения Вооруженными силами России (ВС РФ) трети систем ПВО. При этом Запад недооценил возможности Москвы.

Военный также признал, что из-за большой территории Украины и множества объектов инфраструктуры, которые нужно защищать, почти невозможно «что-либо с этим сделать». «Мы отстаем, а Россия <…> снова проявляет инициативу», — констатировал Райснер.

Блэкаут наступил на Украине в среду, 23 ноября, после серии российских ракетных ударов. Полное или частичное отключение света наблюдалось во всех областях Украины, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Запорожской и Херсонской областей.

Оружие России


Марина Совина
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