Минобороны России заявило об уничтожении восьми пунктов управления ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение восьми пунктам управления Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в понедельник, 28 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве также заявили, что российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Курдюмовка ДНР. Кроме того, поражение было нанесено 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Таким образом, по словам президента Владимира Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в ноябре заявил, что Россия хочет достичь целей СВО, и она их достигнет.