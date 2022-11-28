Обнаружено новое свойство генетического редактора CRISPR

Nature: генетический редактор CRISPR оказался способен вырабатывать защитные молекулы

Ученые из Университетской клиники Бонна (UKB) обнаружили новое свойство генетического редактора CRISPR. Оказывается, он способен не только ликвидировать вирусные частицы ДНК внутри бактерий, но и вырабатывать сигнальные молекулы, ответственные за активацию защиты клеток. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature.

Система CRISPR/Cas представляет собой защитный механизм бактерий от вирусов. При выявлении следов патогена в геноме микроба система вырезает участки вируса или запускает процесс самоуничтожения бактерии. На основе этой системы исследователи создали генетические редакторы, которые позволяют человечеству вносить свои оптимальные правки в ДНК различных организмов.

Однако теперь ученые заметили, что в естественной среде CRISPR/Cas используется не только для распознавания и устранения вирусов, но и для выработки и передачи внутриклеточных сигналов. В процессе исследования специалисты провели анализ взаимодействия клеточных белков с геномным редактором.

Авторы пришли к выводу, что одна из форм CRISPR/Cas, которая использует белок Cas10, не только выявляет фрагменты геномов различных бактериофагов, но активно вступает в контакт с некоторыми клеточными белками, которые запускают антивирусные реакции и вырабатывают сигнальные молекулы пептида сA4. Эта сигнальная молекула отвечает за внутриклеточную иммунную систему, а также вступает в связь с белками CalpL, CalpS и CalpT, что впоследствии приводит к активации генов, борющихся с вирусными инфекциями. В будущем это открытие планируют использовать для контроля за жизнедеятельностью микроорганизмов.

