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15:14, 28 ноября 2022Моя страна

В Дагестане восстановят отделение Российского исторического общества

Новый состав отделения РИО в Дагестане обновит школьные учебники по истории

Фото: Unsplash

Отделение Российского исторического общества (РИО) восстановят в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проректора республиканского института развития образования Ахмеда Курбанова.

По его словам, ранее открытое региональное отделение не работало в течение нескольких лет. Новый состав отделения РИО обновит школьные учебники по истории Дагестана, которые будут синхронизированы с общим курсом российской истории.

«Региональное отделение намерено приложить усилия для привлечения достаточного внимания преподаванию истории нашего региона в образовательных учреждениях республики. Уже сегодня совместно с Российским историческим обществом региональные министерства приступили к разработке методических рекомендаций и пособий по региональной истории», — сказал Курбанов во время выступления на форуме студенческих СМИ «Игры разума», который проходит в Махачкале.

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Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский заявил, что проблема нехватки современных учебников истории регионов России требует системного решения на федеральном уровне. По его словам, учебники, разработанные по новым стандартам, уже опубликованы в Челябинской области, Ставропольском, Краснодарском и Севастопольском краях. Аналогичный учебник готовится для школ Луганской народной республики.

«Надо стараться сделать учебники синхронизированные по содержанию и по периодам с курсом отечественной истории. То есть если мы проходим курсы отечественной истории XIX века, то в это же время мы должны проходить XIX век региональной истории, чтобы у человека складывалась единая картина исторического процесса», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в 2023 году появится памятник погибшим военнослужащим Краснознаменной Каспийской флотилии. В торжественной церемонии закладки первого камня будущего монумента, помимо главы республики, принял участие командующий флотилией Александр Пешков.

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Валентина Процкова
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