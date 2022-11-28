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15:13, 28 ноября 2022Силовые структуры

Сбившая женщину с детьми жительница Москвы употребила наркотики перед ДТП

Прокуратура: сбившая женщину с двумя детьми жительница Москвы употребляла наркотики
Начало событий в новости Устроившую смертельное ДТП на северо-западе Москвы россиянку задержали

Фото: Telegram-канал прокуратуры города Москвы

Результаты медицинского освидетельствования показали, что 37-летняя жительница Москвы, устроившая смертельное ДТП на северо-западе столицы, употребляла наркотики. Об этом в понедельник, 28 ноября, «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Действия россиянки квалифицировали по пункту «а» части 6 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») УК РФ. Теперь ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело передано для расследования в Следственный комитет.

Ранее 28 ноября сообщалось, что женщина за рулем автомобиля KIA выехала на тротуар и там сбила мать и ее двух маленьких детей. Женщина и один ребенок в результате ДТП погибли, второй ребенок госпитализирован. Москвичка, управлявшая автомобилем, задержана.

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Илона Палей
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