Устроившую смертельное ДТП на северо-западе Москвы россиянку задержали

В Москве задержали 37-летнюю россиянку, насмерть сбившую мать и ребенка на тротуаре

В Москве задержали 37-летнюю россиянку, устроившую смертельное ДТП на северо-западе Москвы. Об этом в понедельник, 28 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Женщину подозревают в совершении преступления по статье 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). По этой статье ей грозит до семи лет колонии.

Вечером 27 ноября на улице Свободы водитель автомобиля KIA выехала на тротуар, не справившись с управлением — в результате водитель сбила мать и ее двух маленьких детей, один из них находился в коляске. Женщина и один ребенок в результате ДТП умерли, второй ребенок был госпитализирован.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.

