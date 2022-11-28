Странам Запада предрекли топливную зависимость от Азии и Ближнего Востока

Bloomberg: без российского топлива Запад попадет в зависимость от Азии и Ближнего Востока

Странам Запада предрекли топливную зависимость от регионов Азии и Ближнего Востока из-за отказа от российских ресурсов на фоне военного конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Эксперты ожидают, что в США и Европе произойдет сокращение мощностей и числа нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), тогда как в Азии и на Ближнем Востоке производство топлива, напротив, резко увеличится. Такая тенденция наблюдается уже несколько лет. Так, по данным FGE, за последние три года западные страны сократили производство нефтепродуктов на 2,4 миллиона баррелей в сутки, а азиатские и ближневосточные страны, напротив, нарастили их на 2,5 миллиона баррелей в сутки. В связи с этим Западу придется увеличивать импорт топлива из Азии и с Ближнего Востока.

Стремясь достичь нулевого уровня выбросов углерода к середине века, западные экономики сокращали инвестиции в нефтепереработку. В результате, по прогнозам Rystad Energy, к 2025 году прирост новых нефтеперерабатывающих мощностей в Европе составит лишь 28 тысяч баррелей в сутки, в Северной Америке — 109,5 тысячи баррелей, тогда как в Азии и на Ближнем Востоке суммарно нарастят производство на 5,3 миллиона баррелей, а в Африке — 2,2 миллиона баррелей в сутки.

«Мы увидим, как Азия и Ближний Восток будут становиться крупнейшими мировыми поставщиками топлива», — сказал аналитик Rystad Мукеш Сахдев.

Bloomberg указывает, что военный конфликт на Украине и последовавшие за ним санкции против нефтяного экспорта России застали мировые энергетические рынки врасплох, а проблемы обеспеченности топливом теперь занимают центральное место в политической повестке стран, где недостаточно перерабатывающих мощностей. На этом фоне европейские правительства вынуждены отдавать приоритет более краткосрочным целям обеспечения себя ресурсами вместо реализации планов по достижению углеродной нейтральности к 2040-2050-м годам, замечает аналитик FGE Юджин Линделл.

В США нехватка бензина и дизеля на Восточном побережье провоцирует рост цен на топливо и, по словам министра энергетики Дженнифер Грэнхолм, заставляет американские власти задуматься о введении норм обязательных объемов хранения нефтепродуктов внутри страны. Дефицит топлива на американском рынке станет еще более заметным в летний автомобильный сезон, утверждает Мукеш Сахдев.

Тем не менее США по-прежнему остаются крупным экспортером дизельного топлива, а планы по отказу от ископаемого топлива в западных странах все еще существуют. «Просто сейчас основное внимание уделяется краткосрочной и среднесрочной перспективе, а не очень долгосрочным планам», — заключает аналитик Юджин Линделл.

21 ноября сообщалось, что европейские покупатели увеличивают закупки российского дизеля перед введением ограничений против российского топливного и нефтяного экспорта. Так, в первой половине ноября оператор хранилища «Амстердам-Роттердам-Антверпен» закупил у России на 126 процентов больше топлива, чем месяцем ранее. Reuters объясняло такое поведение попыткой Европы запастись топливом впрок.