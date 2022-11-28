Отправившиеся на отдых в Таиланд россияне пожаловались на «отель-помойку»

TourDom: туроператор заселил троих россиян в «отель-помойку» на Пхукете

Российским туристы, отправившийся на отдых в Таиланд, пожаловались на «отель-помойку», в который их заселил туроператор. Подробности публикует портал TourDom со ссылкой на директора одного из турагентств в Перми.

По словам собеседника издания, в ноябре она забронировала для троих россиян тур на Пхукет у туроператора Fun & Sun с проживанием в четырехзвездочном отеле Amora Beach Resort Phuket. Однако по приезде отдыхающие узнали, что в гостинице и на ее территории идет масштабный ремонт. «Туристы отдыхали в отеле пять лет назад, поэтому выбрали именно этот вариант. В четверг они вылетели на Пхукет первым рейсом Azur air и уже были готовы с головой погрузиться в отдых, однако не получилось. Вместо приличного отеля их встретила настоящая стройка: перекопанные газоны, грязь, траншеи, строительный мусор, котлованы с горами вырытой земли», — отмечается в публикации.

Путешественники пожаловались в турагентство, где приобретали тур, однако для руководителя компании это также стало неожиданностью, поскольку никакого предупреждения на сайте туроператора о строительных работах на территории отеля нет. Директор, в свою очередь, связалась с представителем Fun & Sun в Перми, но на вопрос, что происходит в Amora Beach, ей ответили: на территории гостиницы идет небольшой ремонт, который никак не помешает отдыху туристов.

«Никаких замен или компенсаций никто не предлагает. Туристы обратились к своему гиду в Таиланде, но он лишь с раздражением ответил, что не в курсе ситуации и ничем помочь не может. На этой помойке живут трое наших туристов из Перми. Знаю, что там еще двое россиян, но они рукой махнули и, видимо, смирились», — поделилась турагент.

Ранее в ноябре сообщалось, что российским туристам стали доступны выгодные туры в Таиланд на новогодние каникулы. Цены на путевки в страну в зимний период 2022 года снизились в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Средний чек за тур в Таиланд на предстоящие новогодние каникулы составляет примерно 182 тысячи рублей.

