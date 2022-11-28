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13:03, 28 ноября 2022Мир

В Польше протестующие шахтеры бойкотировали вывоз угля

RMF FM: в Польше протестующие шахтеры бойкотировали вывоз угля ради повышения зарплат

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Протестующие шахтеры заблокировали вывоз угля из шахты в Малопольском воеводстве в Польше. Об этом сообщает польское радио RMF FM.

«В Малопольском Либенже, на территории шахты Янина, проходит акция протеста», — передает радиостанция, отмечая, что шахтеры перекрыли выход и вход в шахту, а также железнодорожные пути перевозки угля.

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Сообщается, что шахтеры выступили с требованием увеличения заработной платы. На 28 ноября по этому поводу уже запланированы переговоры с участием профсоюзов.

21 сентября ЕС потребовал от Польши выплачивать каждый день по 500 тысяч евро за отказ от закрытия угольной шахты «Туров». Эту сумму Варшава должна вносить до официального прекращения ее работы. Согласно позиции Брюсселя, шахта наносит вред экологической системе соседней Чехии.

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Глеб Бажуткин
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