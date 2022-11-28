Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:12, 28 ноября 2022Россия

Минобороны сообщило об уничтожении семи украинских БПЛА

Минобороны России заявило об уничтожении семи украинских БПЛА

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе населенных пунктов Житловка Луганской народной республики (ЛНР), Соледар, Волноваха Донецкой народной республики (ДНР), а также Скадовск и Чаплинка Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Помимо этого, российскими войсками были перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области, уточнили в военном ведомстве.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
На Украине массово отключилось электричество. Страна остались без света после ракетных ударов России
На Украине массово отключилось электричество.Страна остались без света после ракетных ударов России
23 ноября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что Воздушно-космические силы России (ВКС) нанесли удар высокоточным оружием по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате уничтожено свыше 100 солдат ВСУ, добавили в ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Минобороны России рассказало об уничтожившем 100 солдат ВСУ ударе ВКС
Российский полковник предупредил о последствиях передачи Украине снарядов Boeing
Опубликована карта боевых действий на Украине
Оценены траты россиян на покупки к новогоднему столу
Украина захотела получать от США более миллиарда долларов ежемесячно
Стало известно имя нового претендента на роль Джеймса Бонда
В Госдуме ответили на слова о подготовке США к конфликту с Россией на Украине
Путин заявил о переориентации экономики России
Футболист «Зенита» назвал виновника массовой драки в матче со «Спартаком»
Названы лучшие афроамериканские музыканты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.