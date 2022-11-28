Минобороны сообщило об уничтожении семи украинских БПЛА

Минобороны России заявило об уничтожении семи украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе населенных пунктов Житловка Луганской народной республики (ЛНР), Соледар, Волноваха Донецкой народной республики (ДНР), а также Скадовск и Чаплинка Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Помимо этого, российскими войсками были перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области, уточнили в военном ведомстве.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что Воздушно-космические силы России (ВКС) нанесли удар высокоточным оружием по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате уничтожено свыше 100 солдат ВСУ, добавили в ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).