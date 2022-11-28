Минобороны России рассказало об уничтожившем 100 солдат ВСУ ударе ВКС

Минобороны сообщило, что ВКС России уничтожили технику и около 100 наемников в ДНР

Воздушно-космические силы России (ВКС) нанесли удар высокоточным оружием по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, удар был нанесен по 17-й танковой бригаде ВСУ и уничтожил более 100 солдат.

Как сообщил представитель оборонного ведомства, удар был нанесен по противнику в районе станции Моисеевка в Днепропетровской области Украины, когда солдаты ВСУ намеревались погрузиться на железнодорожный транспорт.

«Во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей», — добавил Конашенков.

Ранее сообщалось, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пунктам управления Вооруженных сил Украины в Херсонской и Харьковской областях.