Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:11, 28 ноября 2022Россия

Минобороны России рассказало об уничтожившем 100 солдат ВСУ ударе ВКС

Минобороны сообщило, что ВКС России уничтожили технику и около 100 наемников в ДНР

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Воздушно-космические силы России (ВКС) нанесли удар высокоточным оружием по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, удар был нанесен по 17-й танковой бригаде ВСУ и уничтожил более 100 солдат.

Как сообщил представитель оборонного ведомства, удар был нанесен по противнику в районе станции Моисеевка в Днепропетровской области Украины, когда солдаты ВСУ намеревались погрузиться на железнодорожный транспорт.

«Во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей», — добавил Конашенков.

Ранее сообщалось, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пунктам управления Вооруженных сил Украины в Херсонской и Харьковской областях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Минобороны России рассказало об уничтожившем 100 солдат ВСУ ударе ВКС
Российский полковник предупредил о последствиях передачи Украине снарядов Boeing
Опубликована карта боевых действий на Украине
Оценены траты россиян на покупки к новогоднему столу
Украина захотела получать от США более миллиарда долларов ежемесячно
Стало известно имя нового претендента на роль Джеймса Бонда
В Госдуме ответили на слова о подготовке США к конфликту с Россией на Украине
Путин заявил о переориентации экономики России
Футболист «Зенита» назвал виновника массовой драки в матче со «Спартаком»
Названы лучшие афроамериканские музыканты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.