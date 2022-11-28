Ивлеева назвала минус популярной у россиян страны

Телеведущая Анастасия Ивлеева назвала жаркую погоду и гудки мопедов минусами Вьетнама

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева назвала минус Вьетнама. В своем Telegram-канале она написала, что в этой популярной у россиян стране ей не нравятся жаркая погода и постоянный шум.

«Съемки в Дананге высасывают жесточайше. Вроде ничего сверхъестественного не делаем (катание на буйволе и обучение боевым искусствам — обычное дело), но возвращаемся по номерам совершенно пустыми», — высказалась Ивлеева.

По мнению ведущей, все страны мира прекрасны, однако не все они могут подойти каждому. «Вьетнам — это не мое. Я люблю, когда город наполняет, а этот — забирает. Или иначе, ничего не дает. Жарко, грустно!» — отметила она. Ивлеева также добавила, что, помимо жаркого климата, во Вьетнаме ей также не нравятся шум, создаваемый машинами и мопедами.

Ранее Ивлеева прилетела в Аргентину и описала особенность, которая удивила ее в этой стране. По ее словам, сотрудники аэропорта не надевают на работе форму. «Они просто сидят, как менеджеры, администраторы или айтишники, в каких-то теплых махровых кофтах», — рассказала ведущая. Она также отметила позитив работников.