Ивлеева прилетела в Аргентину и рассказала об удивившей ее особенности страны
Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева прилетела в Аргентину и описала особенность, которая удивила ее в этой популярной у туристов стране. Рассказ об этом появился в Telegram-канале ведущей.
«На границе, когда ты проходишь пограничный контроль, чтобы уже выйти, собственно, в Буэнос-Айресе в аэропорту, сидят просто сотрудники, одетые не в форму, не с суровыми лицами, они просто сидят как менеджеры, администраторы или айтишники, в каких-то теплых махровых кофтах», — поделилась Ивлеева.
По словам телеведущей, эти сотрудники вели себя очень позитивно. Она призналась, что сильно удивилась увиденному. «Поверить в это крайне сложно, я такого нигде не видела», — добавила Ивлеева. Помимо того, ведущая заявила, что очень рада путешествию в Аргентину.
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