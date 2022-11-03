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20:23, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

Ивлеева прилетела в Аргентину и рассказала об удивившей ее особенности страны

Ивлеева удивилась одетым не в форму сотрудникам пограничного контроля в Аргентине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева прилетела в Аргентину и описала особенность, которая удивила ее в этой популярной у туристов стране. Рассказ об этом появился в Telegram-канале ведущей.

«На границе, когда ты проходишь пограничный контроль, чтобы уже выйти, собственно, в Буэнос-Айресе в аэропорту, сидят просто сотрудники, одетые не в форму, не с суровыми лицами, они просто сидят как менеджеры, администраторы или айтишники, в каких-то теплых махровых кофтах», — поделилась Ивлеева.

По словам телеведущей, эти сотрудники вели себя очень позитивно. Она призналась, что сильно удивилась увиденному. «Поверить в это крайне сложно, я такого нигде не видела», — добавила Ивлеева. Помимо того, ведущая заявила, что очень рада путешествию в Аргентину.

Ранее популярный российский комик Илья Соболев приехал в Болгарию и рассказал о местном обычае вешать некрологи на столбах. Он также продемонстрировал на видео один из подобных некрологов.

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Маргарита Щигарева
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