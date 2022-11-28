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12:43, 28 ноября 2022Россия

В российском регионе младенец погиб во время смены подгузника

В Омской области младенец погиб из-за того, что отец не удержал его при смене подгузника

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Омской области мужчина не удержал ребенка во время смены подгузника, уронил его, в результате чего младенец погиб. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.

Несчастный случай произошел еще в августе 2022 года. По сообщению надзорного органа, первое время мужчина отрицал свою вину — он пытался обвинить в несчастном случае свою супругу, а также самого ребенка, который, как заявлял обвиняемый, сам выпал из кроватки.

Однако расследование позволило установить, что к смерти ребенка причастен сам отец, и позже он признал свою вину. Против россиянина было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Советске Калининградской области трехлетний ребенок сгорел заживо в квартире пятиэтажного дома.

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Валерий Розенберг
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