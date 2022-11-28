Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:30, 28 ноября 2022Интернет и СМИ

Сообщение о мобилизации полицейских в Чувашии оказалось недостоверным

МВД Чувашии опровергло сообщение о мобилизации полицейских в регионе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сообщение о мобилизации полицейских в Чувашии оказалось недостоверным.

25 ноября в Telegram-канале «Сердитая Чувашия» появилось сообщение, что в Чебоксарах были замечены автобусы с сотрудниками правоохранительных органов. К посту прикреплено соответствующее видео. Как утверждается, от Чувашии отобрали не менее 350 человек для усиления на фронт, большая часть из них — из чебоксарских подразделений. При этом, в публикации нет данных, которых могут подтвердить эти утверждения.

Как сообщает «Чувашинформ» со ссылкой на МВД по Чувашской Республике в своем Telegram-канале, информация о мобилизации полицейских не соответствует действительности. В ведомстве подтвердили факт передвижения автобусов с сотрудниками правоохранительных органов, но отметили, что полицейские ехали на учения, а не в зону боевых действий.

Кроме того, 1 ноября глава Чувашской Республики Олег Николаев объявил о завершении частичной мобилизации в регионе.

Публикация не получила широкого охвата в СМИ и социальных сетях, при этом репост материала «Сердитой Чувашии» обнаружен в канале «Мониторинг 21 Республика Чувашия» (26 подписчиков).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Под Харьковом произошли мощные взрывы
Гана победила Южную Корею на чемпионате мира
В российском городе после падения крана погиб крановщик
Российская блогерша назвала пять «колхозных» вещей на зиму
Россиянин насмерть затоптал двух новорожденных щенков
Тодоренко раскрыла базовое правило совмещения родительства и работы
На Гавайях проснулся крупнейший в мире действующий вулкан
В Азербайджане отремонтируют место заключения Сталина
На участке у россиянина обнаружили останки двух убитых женщин и одного мужчины
Информацию о проверке советом «Золотой маски» своего эксперта опровергли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.