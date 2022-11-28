МВД Чувашии опровергло сообщение о мобилизации полицейских в регионе

Сообщение о мобилизации полицейских в Чувашии оказалось недостоверным.

25 ноября в Telegram-канале «Сердитая Чувашия» появилось сообщение, что в Чебоксарах были замечены автобусы с сотрудниками правоохранительных органов. К посту прикреплено соответствующее видео. Как утверждается, от Чувашии отобрали не менее 350 человек для усиления на фронт, большая часть из них — из чебоксарских подразделений. При этом, в публикации нет данных, которых могут подтвердить эти утверждения.

Как сообщает «Чувашинформ» со ссылкой на МВД по Чувашской Республике в своем Telegram-канале, информация о мобилизации полицейских не соответствует действительности. В ведомстве подтвердили факт передвижения автобусов с сотрудниками правоохранительных органов, но отметили, что полицейские ехали на учения, а не в зону боевых действий.

Кроме того, 1 ноября глава Чувашской Республики Олег Николаев объявил о завершении частичной мобилизации в регионе.

Публикация не получила широкого охвата в СМИ и социальных сетях, при этом репост материала «Сердитой Чувашии» обнаружен в канале «Мониторинг 21 Республика Чувашия» (26 подписчиков).