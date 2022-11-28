Стартовала Всероссийская неделя сбережений

До 14 декабря в Москве и других городах проходит Всероссийская неделя сбережений

До 14 декабря в Москве и других городах проходит просветительская акция — Всероссийская неделя сбережений.

С 30 ноября по 2 декабря эксперты Департамента финансов проведут уроки финансовой грамотности в московских школах. Юные москвичи в игровой форме познакомятся с основами дисциплины и узнают, почему важно вести личный бюджет и следовать финансовому плану.

Так, 14 декабря Департамент финансов и Департамент образования и науки организуют день финансовой грамотности в районе Соколиная Гора. Мероприятие состоится на площадке Московского центра качества образования (Семеновская площадь, дом 4). Горожане смогут узнать, как сохранить и приумножить свои средства и научиться эффективно распоряжаться личными финансовыми ресурсами. Специалисты Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве проведут для гостей личные консультации по налогообложению доходов и имущества, налоговым льготам и вычетам, покажут, как эффективно использовать возможности личного кабинета налогоплательщика.

Мероприятия, посвященные финансовой грамотности, проходят как офлайн, так и онлайн. На портале моифинансы.рф размещены образовательные видеоролики, в которых финансисты рассказывают, как уйти в отпуск с выгодой, что такое маркетплейсы, как не попасться на уловки «социальных инженеров» и мошенников, прикрывающих свою деятельность благотворительностью.

Всероссийская неделя сбережений — ежегодная просветительская акция. Она направлена на формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к личным финансам, у родителей — интереса к обучению своих детей основам финансовой грамотности. Неделя проводится в рамках плана мероприятий Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы. Организатором выступает Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России.

В этом году ключевыми темами недели станут:

— финансовая самозащита в современных условиях;

— кибермошенничество и киберзащита;

— основы личной финансовой грамотности;

— разговоры с детьми на непростые финансовые темы.

Единый календарь событий Всероссийской недели сбережений доступен на портале моифинансы.рф, странице проекта в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

В рамках недели в этом году запланирован ряд мероприятий. В частности, «ФинЗОЖ Фест — 2022. Марафон полезных финансовых привычек»; квест по финансовой грамотности для школьников и родителей; публикация на портале моифинансы.рф видеороликов с полезными лайфхаками экспертов и финансовых блогеров.

Подробнее о мероприятиях Департамента финансов в рамках Всероссийской недели сбережений расскажут в ближайших материалах на портале «Открытый бюджет города Москвы» и в телеграм-канале «Открытый бюджет Москвы».

