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17:59, 28 ноября 2022Силовые структуры

На участке у россиянина обнаружили останки двух убитых женщин и одного мужчины

В Приморье на участке у попытавшегося покончить с собой мужчины нашли останки трех человек

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Приморском крае на участке у 58-летнего мужчины обнаружили останки трех человек с признаками насильственной смерти. Об этом в понедельник, 28 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Аврора Римская.

Среди убитых — 46-летняя и 27-летняя женщины, а также 40-летний мужчина. Подозреваемый — хозяин участка. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, россиянин застрелил трех знакомых из пистолета во время ссоры, после чего попытался покончить с собой. Сейчас он находится в реанимации.

Как уточняет Telegram-канал Baza, с одной из жертв фигурант состоял в отношениях. В день трагедии она была у него в гостях. После исчезновения россиянки полицейские приехали домой к ее возлюбленному в поселок Рудный, так как именно он последним видел пропавшую.

Сначала хозяин вел себя спокойно и согласился на обыск, однако в какой-то момент сказал, что ему плохо, попросил достать лекарство и, пока полицейский искал таблетки, попытался совершить суицид. На следующий день на его участке обнаружили обгоревшие останки трех человек — по предварительным данным, он зарыл их с помощью личного экскаватора.

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Елизавета Новикова
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