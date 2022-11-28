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12:43, 28 ноября 2022Россия

«Дерзкий рейд» стреляющего из гранатомета Рогозина в зоне СВО сняли на видео

«Дерзкий рейд» стреляющего из гранатомета Рогозина в зоне спецоперации показали на видео

Экс-глава «Роскосмоса», лидер группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин провел «дерзкий рейд» и пострелял из гранатомета АГС в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее видео опубликовал военкор ВГТРК Андрей Руденко в Telegram.

На кадрах запечатлено, как гранатомет сначала готовят к стрельбе. Потом Рогозин занимает позицию и открывает огонь из АГС. Видео сопровождается песней «Зверь» группы «Наутилус Помпилиус».

Происходящее на видео Руденко назвал «дерзким рейдом». Помимо «Царских волков», в нем приняла участие интернациональная бригада Донецкой народной республики (ДНР) «Пятнашка».

Ранее бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о необходимости возвращения Киева. Оставлять Украину в том виде, в котором она в настоящее время существует, нельзя, подчеркнул он. «Для меня Киев не чужой город, и когда я смотрю, какая там бесовщина происходит, и когда меня спрашивают: "До конца?" — ну Киев точно надо вернуть», — подчеркнул Рогозин.

Сергей Истомин
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