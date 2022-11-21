Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин заявил о необходимости вернуть Киев

Бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о необходимости возвращения Киева. Интервью с экс-главой госкорпорации опубликовано в Telegram-канале репортера ВГТРК Андрея Руденко.

Оставлять Украину в том виде, в котором она в настоящее время существует, нельзя, подчеркнул Рогозин. «Для меня Киев не чужой город, и когда я смотрю, какая там бесовщина происходит, и когда меня спрашивают: "До конца?" — ну Киев точно надо вернуть», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что деятельность Рогозина в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не требует согласования с Кремлем. Назначение на государственную должность Рогозин пока не получил, добавил он.

13 ноября экс-глава корпорации «Роскосмос» рассказал, что позывной Сармат в зоне проведения спецоперации на Украине ему придумали его боевые товарищи. До этого он объяснил, что будет находиться на передовой до того момента, когда победа России станет необратимой.