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12:16, 21 ноября 2022Россия

Рогозин заявил о необходимости вернуть Киев

Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин заявил о необходимости вернуть Киев
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Бывший руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о необходимости возвращения Киева. Интервью с экс-главой госкорпорации опубликовано в Telegram-канале репортера ВГТРК Андрея Руденко.

Оставлять Украину в том виде, в котором она в настоящее время существует, нельзя, подчеркнул Рогозин. «Для меня Киев не чужой город, и когда я смотрю, какая там бесовщина происходит, и когда меня спрашивают: "До конца?" — ну Киев точно надо вернуть», — заявил он.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что деятельность Рогозина в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не требует согласования с Кремлем. Назначение на государственную должность Рогозин пока не получил, добавил он.

13 ноября экс-глава корпорации «Роскосмос» рассказал, что позывной Сармат в зоне проведения спецоперации на Украине ему придумали его боевые товарищи. До этого он объяснил, что будет находиться на передовой до того момента, когда победа России станет необратимой.

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Сергей Истомин
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