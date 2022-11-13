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15:38, 13 ноября 2022Россия

Рогозин рассказал о происхождении своего позывного в зоне СВО

Рогозин рассказал, что позывной Сармат ему дали его боевые товарищи в ходе спецоперации

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Экс-глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, почему он взял себе позывной «Сармат» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О подробностях пишет РИА Новости.

Как признался сам Рогозин, такой позывной ему придумали его боевые товарищи. «Я позывной не выбирал, но мои товарищи — они просто меня вот так называют. Поэтому, собственно говоря, такой позывной закрепился», — рассказал он о происхождении своего боевого имени.

Бывший глава «Роскосмоса» напомнил, что возглавлял группу, которая работала над запуском летно-конструкторских испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». До этого он брал себе позывной «Космос».

Рогозин ранее заявил, что будет находиться на передовой до того момента, когда победа России станет необратимой. Он возглавил группу военных советников «Царские волки» 11 ноября. По его словам, он сейчас оказывает военно-техническую поддержку войскам Донбасса. Бывший глава «Роскосмоса» уточнил, что группа действует как добровольческое подразделение.

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Варвара Кошечкина
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