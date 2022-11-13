Рогозин высказался о сроках своего нахождения в зоне СВО

Рогозин заявил, что останется в зоне СВО, пока победа России не станет необратимой

Находящийся в настоящее время в зоне проведения специальной военной операции (СВО) экс-глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что будет находиться на передовой до того момента, когда победа России станет необратимой. Его слова в воскресенье, 13 ноября, приводит РИА Новости.

«Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы, когда сделаем свое дело — я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю», — сказал он.

Рогозин также добавил, что на передовой он с соратниками общаются с теми, кто отвечает за оснащение батальонов, выясняют, чего не хватает, уточняют, что нужно. «Мы смотрим, как применяются те или иные технологии непосредственно на поле боя. То есть мы становимся частью этого большого, общего», — добавил бывший глава «Роскосмоса».

15 июля указом президента России Владимира Путина Рогозин был освобожден от должности генерального директора «Роскосмоса».

24 октября в сети появилось фото Рогозина с передовой в Запорожской области. В зоне проведения СВО он взял себе позывной Космос.