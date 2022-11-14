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11:22, 14 ноября 2022Россия

Песков отреагировал на деятельность Рогозина в зоне СВО

Песков заявил, что деятельность Рогозина в зоне СВО не требует согласования с Кремлем
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Деятельность бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не требует согласования с Кремлем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его реакцию приводит РИА Новости.

Он заявил, что назначение на государственную должность Рогозин пока не получил.

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Ранее экс-глава корпорации «Роскосмос» рассказал, что позывной «Сармат» в зоне проведения СВО на Украине ему придумали его боевые товарищи.

До этого он пояснил, что будет находиться на передовой до того момента, когда победа России станет необратимой. Рогозин возглавил группу военных советников «Царские волки» 11 ноября.

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Анна Щербакова
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