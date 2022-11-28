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12:13, 28 ноября 2022Россия

Десятки машин на российской трассе попали в ДТП

Десятки машин в Приморском крае попали в ДТП из-за гололеда

Десятки аварий произошли в Приморском крае из-за гололеда. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Очевидцы публикуют кадры с места происшествия. На записи видно, что одна из машин улетела в кювет и загорелась. ЧП произошло на острове Русский, около АЗС. По данным канала, пламя сбили пожарные. Водитель не пострадал.

Из-за ледяной корки, покрывшей дорожное покрытие, также закрыли проезд на крутых спусках — по улице Капитана Шефнера и в микрорайоне Зеленый бульвар.

Вечером 27 ноября в Москве произошло смертельное ДТП. На улице Свободы в Тушино женщина за рулем автомобиля Kia выехала на тротуар и сбила 36-летнюю мать с двумя несовершеннолетними детьми.

Евгения Куликова
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