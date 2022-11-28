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16:17, 28 ноября 2022Силовые структуры

В Москве задержали майора полиции за организацию борделя в сауне

В Москве силовики задержали майора полиции, организовавшего бордель в сауне на юге столицы

Фото: Shutterstock

В Москве силовики задержали майора полиции, который обвиняется в организации и покровительстве борделя. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фигуранту предъявлены обвинения по части 2 статьи 241 УК РФ («Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами»). По предварительным данным, майор полиции с 2019 года в составе орггруппы организовывал занятия проституцией в одной из саун на улице Булатниковской, а также пользовался своим служебным положением и прикрывал работу публичного дома. Теперь задержанному грозит увольнение по «отрицательным мотивам» и лишение свободы на срок до шести лет. В отделе полиции, где работает майор, ведется служебная проверка.

25 ноября сообщалось, что экс-полицейского в Тамбове осудят за превышение полномочий и передачу патронов.

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Илона Палей
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