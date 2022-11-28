Влад Лисовец увидел намек россиянам в новой коллекции Dior

Стилист Влад Лисовец увидел в новой коллекции Dior интерес бренда к российскому рынку

Стилист Влад Лисовец увидел намек россиянам в новой коллекции ушедшего с отечественного рынка французского модного дома Dior. Его комментарий приводят «Известия».

Специалист прокомментировал вызвавшие обсуждение в сети фото и видео марки, где манекенщицы в кружевных платьях позируют на фоне заснеженных берез. Так, он отметил, что в данной съемке бренд использовал «русскую нежность и природу». При этом, по словам стилиста, Dior всегда был заинтересован в продажах в России, поскольку пользовался популярностью у местных женщин, поэтому компания по-прежнему «посматривает» на отечественный рынок.

«Давайте будем честными: это бизнес в первую очередь, а уже потом мода. Я думаю, что это такой "приветик" России, Москве, Петербургу и другим крупным городам, которые являются основным, в общем-то, потребителем этого бренда. Как повернется и что в конечном итоге будет — непонятно, но то, что через картинки передали "мы с вами, мы где-то рядом и мы хотим, чтобы вы нас носили", — конечно, это есть», — заявил собеседник издания.

Ранее в ноябре реклама новой коллекции одежды и аксессуаров Cruise 2023 ушедшего из России французского модного дома Dior в «русском стиле» удивила пользователей сети. При этом на официальном сайте бренда отмечается, что при создании коллекции использовались испанские мотивы.