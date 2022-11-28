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13:48, 28 ноября 2022Культура

Шакира назвала дело о ее налоговом мошенничестве клеветнической кампанией

Шакира обвинила испанскую прокуратуру в развязывании клеветнической кампании

Фото: David Oller / Globallookpress.com

Колумбийская певица Шакира назвала дело о ее налоговом мошенничестве клеветой. Об этом сообщает TMZ.

Исполнительница обвинила испанскую прокуратуру в развязывании клеветнической кампании и нарушении ее права на неприкосновенность частной жизни. Отвечая на обвинения в том, что она не заплатила более 14 миллионов долларов налогов на доход, полученный с 2012 по 2014 год, Шакира подчеркнула, что в тот период она не была налоговым резидентом Испании. По словам певицы, такой статус она получила лишь в 2015 году.

Летом этого года испанская прокуратура запросила для артистки более восьми лет тюрьмы и штраф на сумму свыше 23 миллионов евро. Впервые певицу обвинили в неуплате налогов в 2018 году. Тогда же и началось судебное разбирательство, в процессе которого артистка заплатила 25 миллионов долларов в виде причитающихся налогов. Позже исполнительница подала апелляцию, однако испанский суд отклонил ее.

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Марина Погосян
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