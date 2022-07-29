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Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры

Испанская прокуратура запросила более 8 лет тюрьмы и штраф в 23 миллиона евро для Шакиры

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Испанская прокуратура запросила более восьми лет тюрьмы и штраф на сумму свыше 23 миллионов евро для колумбийской певицы Шакиры по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает El País.

Возможный тюремный срок, который запросили прокуроры, может составить восемь лет и два месяца. Представители певицы пока не дали никаких комментариев.

Шакира обвиняется в шести преступлениях с двумя отягчающими обстоятельствами, связанных с неуплатой налогов с 2012 по 2014 год. Их общая сумма составляет 14,5 миллиона евро. Адвокаты певицы утверждают, что в тот период она не проживала в Испании более 183 дней в год. После этого срока человек автоматически становится налогоплательщиком королевства. В преддверии суда прокуратура предлагала Шакире заменить тюремное заключение на штраф в рамках возможной сделки. Певица отказалась от соглашения.

Ранее стало известно, что певица Шакира захотела получить полную опеку над детьми после расставания с футболистом Жераром Пике.

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Дениза Мацаева
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