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15:50, 28 ноября 2022Россия

В Запорожье сообщили о 700 готовящихся к штурму ЗАЭС украинских спецназовцах

Рогов заявил о подготовке более 700 украинских спецназовцев к штурму Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В подконтрольной Киеву части Запорожской области находятся более 700 бойцов Сил специальных операций Украины. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live», трансляция доступна во «ВКонтакте».

По его словам, спецназовцев готовят к штурму Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения», — пояснил Рогов.

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Ранее в Кремле опровергли сообщения, в которых говорится о якобы запланированном Россией оставлении города Энергодар в Запорожской области и ЗАЭС. Представитель российского президента Дмитрий Песков ответил на такие сообщения советом не искать признаков упомянутых событий там, где их нет.

Российские войска вошли в Энергодар 28 февраля 2022 года. По заявлению Минобороны, охранявшие электростанцию военнослужащие Нацгвардии Украины покинули ее и скрылись в неизвестном направлении еще до прихода ВС России. Персонал АЭС, в свою очередь, продолжил работу по обслуживанию станции и контролю за радиоактивной обстановкой.

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Варвара Кошечкина
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