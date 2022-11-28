Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:13, 28 ноября 2022Россия

В Сочи начали расследование по факту загрязнения моря нефтепродуктами

Росприроднадзор сообщил о загрязнении Черного моря в Сочи нефтепродуктами

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Сочи начали расследование по факту загрязнения моря нефтепродуктами в порту, площадь разлива составила более 40 тысяч квадратных метров, сообщается на официальном сайте Росприроднадзора.

Капитан морского порта в Сочи направил в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора данные о загрязнении акватории Черного моря.

Материалы по теме:
Час расплаты. Ювелирные украшения разрушают природу. Почему человечеству стоит забыть о бриллиантах?
Час расплаты.Ювелирные украшения разрушают природу. Почему человечеству стоит забыть о бриллиантах?
22 апреля 2022
Сопутствующие потери. Как санкции против России уничтожают природу и угрожают миллиардам людей?
Сопутствующие потери.Как санкции против России уничтожают природу и угрожают миллиардам людей?
24 мая 2022

Как отметили в ведомстве, прибывшие на место инспекторы подтвердили факт загрязнения. «Они определили его площадь, которая составила более 40 тысяч квадратных метров», — подчеркнули в организации. Эксперты отобрали пробы воды и выяснили сумму вреда, причиненного Черному морю, она составила 3,5 миллиона рублей.

Ранее в Морском гидрофизическом институте РАН рассказали, что основными загрязняющими веществами Черного моря являются азот, фосфор и нефтепродукты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз не договорился об уровне лимита цен на нефть из России
США продолжат поставлять оружие Тайваню
Госдеп одобрил продажу ракет Финляндии на более чем 300 миллионов долларов
Германия отказалась сбивать летящие в Польшу ракеты
Президент Германии оценил вероятность перемирия на Украине
Пентагон заявил о важности продолжения диалога с Россией по безопасности
Романцев высказался о причинах массовой драки в матче «Спартака» и «Зенита»
США понадеялись на скорое проведение с Россией заседания комиссии по ДСНВ
Маск рассказал об угрозах Apple удалить Twitter из App Store
В Сочи начали расследование по факту загрязнения моря нефтепродуктами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.