В Сочи начали расследование по факту загрязнения моря нефтепродуктами

Росприроднадзор сообщил о загрязнении Черного моря в Сочи нефтепродуктами

В Сочи начали расследование по факту загрязнения моря нефтепродуктами в порту, площадь разлива составила более 40 тысяч квадратных метров, сообщается на официальном сайте Росприроднадзора.

Капитан морского порта в Сочи направил в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора данные о загрязнении акватории Черного моря.

Как отметили в ведомстве, прибывшие на место инспекторы подтвердили факт загрязнения. «Они определили его площадь, которая составила более 40 тысяч квадратных метров», — подчеркнули в организации. Эксперты отобрали пробы воды и выяснили сумму вреда, причиненного Черному морю, она составила 3,5 миллиона рублей.

Ранее в Морском гидрофизическом институте РАН рассказали, что основными загрязняющими веществами Черного моря являются азот, фосфор и нефтепродукты.