Названы три основных загрязнителя Черного моря

Основные загрязняющие вещества Черного моря — это азот, фосфор и нефтепродукты, рассказал РИА Новости директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.

Он указал, что сбрасываемый в воду фосфор поступает из моющих средств, а азот — из удобрений с полей. К сбросу нефтяных загрязнений оказались причастны все страны, использующие море. По оценкам международной группы ученых, ежегодно в него сбрасывается 130 тысяч тонн нефтепродуктов — это примерно один танкер нефти.

Коновалов отметил, что почти все системы очистки сточных вод в России и других странах на побережье малоэффективны, хотя применение бытовой химии без фосфора помогло немного исправить ситуацию.

«Достаточно долго считалось, что Черное море очень большое и люди не способны нанести какой-либо вред существенный ему. Однако теперь ясно, что в прибрежных районах то, что люди сбрасывают в море, вносит достаточно весомый вклад в загрязнение», — заключил ученый.

В недавно опубликованном исследовании проекта Евросоюза по мониторингу Черного моря и министерства экологии и природных ресурсов Украины говорилось, что Черное море оказалось в два раза грязнее Средиземного. 83 процента мусора в нем — это пластиковые бутылки, пакеты и обертки от конфет. Также там обнаружен опасный уровень концентрации загрязняющих веществ, и это может представлять угрозу для человека и морской природы. Например, в морской воде содержатся ртуть, инсектициды, пестициды и бензоапирен.

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