Студент из Крыма погиб во время прохождения практики

В Приморском крае студент из Крыма погиб на производственной практике из-за травмы головы

В Приморском крае во время прохождения производственной практики погиб студент из Крыма Андрей Суханов. Об этом заявила мать погибшего россиянина, пишут «Вести Приморья».

Женщина обратилась в редакцию телеканала с просьбой придать произошедшее огласке. Она заявила, что ее сыну не была своевременно оказана медицинская помощь после травмы.

«Все произошло во время траления судна. Мой сын стоял на палубе и должен был закрепить клячу, однако в этом месте были крабовые ловушки, ребята не смогли этого сделать. Затем мой сын отошел в другое место в другую часть палубы, в это время урез порвался, и что-то его ударило по голове», — написала она.

По словам женщины, капитан судна не собирался вызывать скорую помощь, в связи с чем в МЧС позвонил одногруппник Суханова, который вместе с ним находился на практике, но студента спасти не удалось.

Информацию о гибели студента подтвердила РИА Новости директор Керченского морского технического колледжа, где учился погибший, Ольга Самойлович. Она уточнила, что студент умер на производстве, и добавила, что после случившегося сотрудники Следственного комитета начали расследование.

Ранее в Курской области студент погиб из-за ураганного ветра. Очевидец случившегося рассказал, что ветер сорвал крышу общежития Курского автотехнического колледж и повыбивал все стекла, осколками которых посекло третьекурсника, находившегося в одной из комнат.

