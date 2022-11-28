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11:57, 28 ноября 2022Бывший СССР

Названо условие полного блэкаута на Украине

Аналитик Юшков допустил полный блэкаут на Украине при отключении АЭС

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Блэкаут на всей территории Украины возможен только при полном отключении атомных электростанций (АЭС) от энергосистемы страны. Это условие в разговоре с «Лентой.ру» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Основной вопрос, смогут ли они удержать в энергобалансе АЭС. Как только были аварийно отключены АЭС, мгновенно вся страна погрузилась во тьму, тогда начинается полный блэкаут. Россия не бьет по АЭС, но вынуждает оператора энергосистемы Украины самостоятельно их отключать. Зачастую, если электростанции целые, то с них нельзя получить электроэнергию, потому что затруднен переток между регионами. Если Россия будет дальше добиваться изоляции атомных станций, тогда да, [грозит полный блэкаут]», — описал сценарий блэкаута аналитик.

Когда происходят удары по подстанциям, которые позволяют вывести энергию с АЭС, выбивается некий фундамент, на котором держится украинская энергетическая инфраструктура

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Вся энергосистема Украины сейчас базируется на АЭС, отметил специалист. Если отключаются АЭС, то остальные электростанции становятся бесполезными. Их мощности не хватает, чтобы передать энергию в общую сеть, поэтому происходит их аварийное отключение, объяснил Игорь Юшков. Восстановление энергосистемы Украины возможно только при прекращении обстрелов, уверен он.

«Сейчас о полноценном ремонте речи не идет. Нужно гарантировать, что ударов больше не будет, тогда начнется этап восстановления», — заключил аналитик.

Ранее стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что без помощи западных стран Украине грозит блэкаут через несколько недель. По словам полковника, Киев оказался уязвим к ударам по инфраструктуре из-за уничтожения Вооруженными силами России (ВС РФ) трети систем противовоздушной обороны (ПВО).

Россия с октября регулярно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Власти страны настаивают, что это необходимо в военных целях.

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Варвара Кошечкина
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