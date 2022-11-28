Зарубивший знакомую топором россиянин предстанет перед судом

На Кубани зарубивший знакомую топором в машине 41-летний россиянин предстанет перед судом

На Кубани 41-летний житель Кореновска предстанет перед судом за убийство 34-летней россиянки. Об этом в понедельник, 28 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 25 июля прошлого года он познакомился с женщиной и стал распивать вместе с ней спиртное в салоне автомобиля на берегу реки Левый Бейсужек. Внезапно они поссорились. Во время конфликта фигурант схватил топор и зарубил подругу, нанеся ей удары острием топора по голове и шее. От полученных ранений потерпевшая скончалась в автомобиле.

Желая скрыть следы преступления, обвиняемый вывез тело убитой за город и оставил его недалеко от хутора Бураковского. Спустя семь месяцев, 28 февраля 2022 года, костные останки женщины были найдены рабочими при проведении полевых работ.

Вскоре следователи и полицейские установили личность предполагаемого убийцы.

«В дальнейшем при осмотре салона автомобиля мужчины с применением мобильного источника криминалистического света, следователем-криминалистом были обнаружены следы крови. Вину в совершении инкриминируемого ему преступления обвиняемый полностью признал», — добавили в управлении СКР.

В настоящее время мужчина находится в СИЗО.

