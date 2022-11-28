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13:06, 28 ноября 2022Культура

Антонио Бандерас назвал претендента на роль Зорро

Антонио Бандерас назвал Тома Холланда главным претендентом на роль Зорро

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Испанский актер Антонио Бандерас сказал, кто, по его мнению, самый подходящий претендент на роль нового Зорро. Его слова передает The Hollywood Reporter.

Артист предположил, что сыграть героя в ремейке мог бы актер Том Холланд. «Я работал с ним [Томом Холландом] над картиной "Анчартед: На картах не значится", он такой энергичный и веселый, в нем есть искра», — заявил Бандерас.

Актер сказал, что хотел бы появиться в новой картине франшизы, чтобы сняться в сцене, где он передает маску Холланду — так же, как это сделал Энтони Хопкинс в фильме «Маска Зорро» 1998 года.

Ранее Бандерас предлагал режиссеру Квентину Тарантино заняться новым фильмом о Зорро, в котором, по задумке, мог также появиться Джанго, роль которого в свое время исполнил Джейми Фокс.

В ноябре сообщалось, что сыграть Шерлока Холмса в новой экранизации захотел трансгендер.

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Дениза Мацаева
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