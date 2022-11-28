Антонио Бандерас назвал претендента на роль Зорро

Антонио Бандерас назвал Тома Холланда главным претендентом на роль Зорро

Испанский актер Антонио Бандерас сказал, кто, по его мнению, самый подходящий претендент на роль нового Зорро. Его слова передает The Hollywood Reporter.

Артист предположил, что сыграть героя в ремейке мог бы актер Том Холланд. «Я работал с ним [Томом Холландом] над картиной "Анчартед: На картах не значится", он такой энергичный и веселый, в нем есть искра», — заявил Бандерас.

Актер сказал, что хотел бы появиться в новой картине франшизы, чтобы сняться в сцене, где он передает маску Холланду — так же, как это сделал Энтони Хопкинс в фильме «Маска Зорро» 1998 года.

Ранее Бандерас предлагал режиссеру Квентину Тарантино заняться новым фильмом о Зорро, в котором, по задумке, мог также появиться Джанго, роль которого в свое время исполнил Джейми Фокс.

В ноябре сообщалось, что сыграть Шерлока Холмса в новой экранизации захотел трансгендер.

