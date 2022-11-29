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19:39, 29 ноября 2022Силовые структуры

Ревнивый мужчина зарезал друга из-за комплиментов его сожительнице

В Хабаровске ревнивый мужчина с сожительницей зарезали друга и выкинули с шестого этажа

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

В Хабаровске задержали сожителей, зарезавших знакомого. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 29 ноября двое мужчин и женщина выпивали в квартире в Индустриальном районе. Там они поссорились. Тогда пара взяла нож и несколько раз ударила им друга в грудь и живот. Затем они выкинули потерпевшего из окна шестого этажа на припаркованный автомобиль.

Конфликт возник, так как жертва сделала комплимент возлюбленной товарища. Это разозлило ревнивого россиянина. Тело нашли владельцы машины, уточняет «Газета.Ru».

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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Екатерина Власова
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