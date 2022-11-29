Трамп счел хранение тайных документов в своем поместье в Мар-а-Лаго честным

Business Insider: Трамп открыто и честно вывез документы из Белого дома в Мар-а-Лаго

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что открыто и честно вывез официальные документы из Белого дома в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом пишет портал Business Insider со ссылкой на заявление экс-президента.

По мнению Трампа, его преследование незаконно, поскольку все высокопоставленные чиновники так или иначе хранят у себя документы, которые могут счесть тайными.

«Когда вы ворветесь в дом Билла и Хиллари Клинтон в поисках 33 тысяч электронных писем, которые она удалила после того, как получила повестку от Конгресса США? Когда вы нагрянете в дома других президентов в поисках документов, которые хранятся там в огромных объемах, но которые они вывезли с собой не так открыто и честно, как я?» — возмутился политик.

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали около 100 агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным.