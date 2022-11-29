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14:28, 29 ноября 2022Культура

Умер актер из «Крепкого орешка» и «Лучшего стрелка» Кларенс Гильярд

Актер из «Крепкого орешка» Кларенс Гильярд умер в возрасте 66 лет

Фото: Nicole Kubelka / Globallookpress.com

Ушел из жизни американский актер, звезда фильмов «Крепкий орешек» и «Лучший стрелок» Кларенс Гильярд. Об этом сообщает Variety.

Гильярд умер в возрасте 66 лет. Причина смерти не уточняется.

В Университете Невады, где Гильярд работал преподавателем, артиста назвали «источником света и силы для всех, кто его окружал». «Каждый раз, когда мы его спрашивали, как он, он радостно заявлял: "Благословен я!" Нам посчастливилось быть его коллегами и учениками на протяжении стольких лет. Мы любим вас и будем очень скучать по вам, профессор!» — прокомментировала смерть актера его коллега, профессор Хизер Аддисон.

Гильярд родился в 1955 году в городе Мозес Лейк, штат Вашингтон. Получил степень бакалавра театрального искусства в Калифорнийском государственном университете. Работал профессором кино и театра в Колледже изящных искусств при Университете Невады (UNLV). Известен по проектам «Факты из жизни», «Утиная фабрика», «Лучший стрелок», «Крепкий орешек», «Крутой Уокер» и другим.

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Дениза Мацаева
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