Умер режиссер «Киборга» и «Капитана Америки» Альберт Пьюн

На 70-м году жизни скончался режиссер «Киборга» и «Капитана Америки» Альберт Пьюн

На 70-м году жизни скончался американский кинорежиссер и автор фильмов «Киборг» и «Капитан Америка» (1990 года) Альберт Пьюн. Об этом сообщает Variety.

Кинодеятель скончался 26 ноября в Лас-Вегасе, штат Невада. Несколькими годами ранее ему диагностировали рассеянный склероз и деменцию. По словам супруги режиссера Синтии Курнан, за несколько месяцев до смерти состояние Пьюна сильно ухудшилось.

«Я сидела с ним во время его последнего вздоха. Он прозвучал так, будто Альберт сбросил с себя всю тяжесть мира», — рассказала жена Пьюна.

Дебютной работой режиссера стал фильм «Меч и колдун», вышедший на экраны в 1982 году. Кинодеятель также работал над созданием первой полнометражной экранизации комиксов Marvel о супергерое «Капитан Америка» (1990), а также над проектами «Киборг», «Радиоактивные грезы», «Немезида» и другими.

В период своей карьеры Пьюн сотрудничал с такими знаменитостями, как Жан-Клод Ван Дамм, Кристофер Ламберт, Снуп Догг, Чарли Шин, Крис Кристофферсон и многими другими.

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