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12:03, 29 ноября 2022Интернет и СМИ

Сообщение об использовании «Шершня» только для разгона митингов не подтвердилось

Данные об использовании дрона «Шершень» только для разгона митингов не подтвердились

Фото: Sorasak / Unsplash

28 ноября в ряде Telegram-каналов появилось сообщение, что в России создан специализированный дрон «Шершень», предназначенный исключительно для разгона протестов. Однако публикация оказалась частично недостоверной. В частности, в постах замечено искажение фактов.

«Шершень» действительно может быть использован для разгона незаконных массовых акций при помощи ультразвука и инфразвука, пишет ТАСС в своей заметке от 28 ноября. Однако он также предназначен для радиолокационного подавления беспилотных летательных аппаратов, может применяться в нефтегазовом секторе для контроля состояния нефтепроводов и газопроводов, экологического мониторинга.

Кроме того, создатели квадрокоптера планируют его использование при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: для обнаружения источников ЧС, оценки ущерба, мониторинга восстановительных работ.

Публикация ТАСС получила охват в СМИ. Издания, перепечатавшие информацию, в своих заметках уточняли, что «Шершень» может быть использован не только для разгона незаконных акций. О том, что дрон может быть использован исключительно для разгона митингов, написали Telegram-каналы.

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Варвара Кошечкина
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