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05:47, 29 ноября 2022Мир

Немецкий депутат рассказал о страхе Шольца перед Россией

Депутат Кизеветтер объяснил отказ Шольца передать Украине танки его страхом перед Россией
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер прокомментировал отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине боевые танки. Об этом он рассказал в беседе с ntv.de.

Немецкий депутат объяснил, что Шольц отказался передать Украине танки из-за его страха перед Россией. «На мой взгляд, канцлера встревожила распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией [со стороны Берлина]», — предположил он.

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Парламентарий выступил против слов Шольца о том, что Берлин не намерен предпринимать действия без их обсуждения с партнерами по НАТО.

«Шольц сам заставил себя "действовать в одиночку". Испания, среди прочего, <...> неофициально говорила с Германией о поставках танков», — подчеркнул Кизеветтер.

Политик добавил, что Германия в течение нескольких месяцев не отвечала на просьбу Польши поставить танки Leopard взамен обещанных Украине польских Т-72.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об отказе ряда стран продавать оружие Украине. По его словам, они принимают такое решение по политическим причинам.

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Марина Совина
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