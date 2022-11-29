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05:34, 29 ноября 2022Забота о себе

Мужчинам назвали снижающие интерес к сексу категории продуктов

Уролог Сосновский заявил, что соевые продукты и пельмени негативно влияют на либидо мужчин

Фото: Shutterstock

Пельмени и соя негативно влияют на интерес мужчин к сексу, поэтому злоупотреблять ими не стоит, заявил врач-уролог, андролог Станислав Сосновский. Некоторые другие снижающие мужское либидо категории продуктов он назвал изданию «Доктор Питер».

Сосновский объяснил, что частое употребление в пищу сои и соевых продуктов, в частности, соусов и тофу, может привести к падению уровня тестостерона, а значит, и к снижению сексуального влечения. Спровоцировать дисбаланс эта категория продуктов может из-за того, что в соевом белке содержится большое количество растительного фитоэстрогена — вещества, являющегося аналогом женского полового гормона эстрогена.

Также врач посоветовал не злоупотреблять полуфабрикатами. По его словам, в составе колбас, пельменей, магазинных котлет и фастфуда много трансжиров, негативно влияющих на репродуктивную функцию мужчин. «Эксперименты показывают, что эякулят мужчин, имеющих пристрастие к полуфабрикатам, содержит на 30 процентов меньше сперматозоидов, чем у людей со здоровыми пищевыми привычками», — отметил он.

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Помимо этого, к резкому снижению уровня тестостерона и падению либидо приводит употребление алкоголя чаще одного-двух раз в неделю. Сосновский подчеркнул, что крепость спиртных напитков в данном случае значения не имеет — опасно для мужского здоровья даже пиво.

Среди других продуктов, которыми не стоит злоупотреблять мужчинам, уролог выделил консервы из пластиковой тары. По его словам, в них может содержаться химическое вещество бисфенол А, которое обладает эстрогеноподобным эффектом.

В заключение Сосновский подчеркнул, что категоричного запрета на включение этих продуктов в рацион нет: если есть их лишь изредка, вреда мужскому здоровью это не нанесет. Кроме того, стоит помнить, что на уровень гормонов влияет не только питание, но многие другие факторы, в том числе физическая активность.

Ранее бариатрический хирург Бекхан Хациев предупредил об опасных для мужского здоровья последствиях ожирения. По его словам, лишний вес может спровоцировать падение уровня тестостерона, из-за чего у мужчин пропадает либидо и возникают проблемы с фертильностью.

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Наталья Обрядина
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