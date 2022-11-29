Стартовал четвертый федеральный форум «Подростки России»

В Москве начал работу четвертый федеральный форум «Подростки России»

В Москве открылся четвертый федеральный форум «Подростки России». О целях и задачах мероприятия рассказала в своем телеграм-канале уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Сегодня в Москве стартует двухдневный Федеральный форум «Подростки 360», который проводится по нашей инициативе. На нем будут впервые представлены результаты всероссийского исследования «Подростки 360», охватившего 300 тысяч респондентов, и лучшие практики по работе с подростками, подведены итоги состоявшихся межрегиональных форумов», — сообщила она.

По словам Марии Львовой-Беловой, на этом форуме будут подводиться итоги за девять месяцев, прошедших со старта стратегической программы «Подростки России». «Сформировали сообщество экспертов, выявили и распространяем ведущие технологии работы с подростками. Открыли четыре подростковых центра: «Двор» в Пензе, «Юность» в Новосибирске, «Ритм» в Махачкале и «ЗАВОД» в Валуйках Белгородской области. Они совершенно разные, каждый со своей изюминкой, но все объединяет бережное отношение к подросткам. Уже в декабре федеральная сеть подростковых пространств охватит 15 регионов. В новых центрах завершаются последние приготовления», — рассказала омбудсмен.

Она также сообщила, что в Минпросвещения по поручению президента создана отдельная структура — Федеральный подростковый центр, который ведет методическое и ресурсное сопровождение работы с подростками по всей стране.

Региональные команды, предложившие лучшие программы социализации, получили федеральную поддержку на оснащение центров — 15 миллионов рублей. В следующем году это составит уже 45 миллионов рублей.

«Работа с подростками вышла на улицы: создаются социальные уличные службы. Вслед за Санкт-Петербургом, где службе более 20 лет, этот опыт уже развивает Саратовская область, готовятся к запуску службы в Белгородской, Новосибирской и Пензенской областях. Запущены форматы лагерных смен для подростков, переживших боевые действия, под названием "Послезавтра". Их участниками стали около 800 ребят, — рассказала она. — Активно развивается медиаресурс «Росподрос», экспертная площадка для специалистов, педагогов, родительского сообщества и самих подростков. С запуска в июле сайт посетили более 623 тысяч уникальных пользователей, почти 37 тысяч человек посмотрели тематические вебинары, более 1,5 тысячи взрослых прошли обучающие программы».

Мария Львова-Белова выразила благодарность за поддержку в организации форума Минпросвещения России, правительству Москвы и Общественной палате РФ.

