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12:11, 29 ноября 2022Россия

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для шумных водителей

Шапошников сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о штрафах для шумных водителей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для шумных водителей за нарушение тишины в ночное время. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своем Telegram-канале.

По его словам, законопроект предлагает наделить региональные власти правом устанавливать административную ответственность за нарушение тишины водителями автомобилей и мотоциклов.

Шапошников подчеркнул, что проблема сильного шума от транспортных средств актуальна не только для больших городов. «Это и шумные неисправные или специально модифицированные системы выпуска отработанных газов двигателей, и слишком громкая музыка», — рассказал политик.

Он добавил, что нарушителей предлагается ловить с помощью автоматических камер, оснащенных средствами измерения уровня шума.

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Константин Лысяков
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