Акула напугала купальщиков на популярном у россиян курорте и попала на видео

Daily Mail: в Дубае акула напугала купальщиков и попала на видео

В Дубае акула приплыла на мель и напугала купающихся в Персидском заливе людей. Момент с появлением опасного хищника рядом с отдыхающими на популярном у россиян курорте попал на видео, на которое обратили внимание в Daily Mail.

Инцидент произошел на пляже Кайт-Бич, купание близ которого разрешено только до захода солнца из соображений безопасности. На кадрах видно торчащий из воды плавник акулы и людей, часть из которых купается, а часть наблюдает за происходящим с берега.

Заметив опасного хищника, спасатель по пояс зашел в воду и начал махать рукой в сторону купальщиков с просьбой выйти на берег. Кто-то сразу же прислушался и покинул воду, а кто-то — нет. Один мужчина находился в воде по колено и двигался параллельно с акулой, с интересом за ней наблюдая. Другую женщину животное настигло у буйков, и, чтобы вернуться на берег, ей пришлось проплыть в опасной близости к акуле.

В какой-то момент купальщица набралась храбрости и начала грести в сторону суши, а хищница, напротив, направилась на глубину. По дороге они разминулись. Происходящее снимали на камеру другие отдыхающие, периодически за кадром были слышны призывы выйти из воды на русском языке.

Ранее сообщалось, что в Бразилии спасли акулу-мако, которая выбросилась на берег. На кадрах видно, как отдыхающий на пляже мужчина с риском для жизни берет рыбу длиной примерно полтора метра за хвост и тащит ее обратно в воду.