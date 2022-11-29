Спрос на российские бренды одежды вырос в 2022 году

«Известия»: спрос на российские бренды одежды вырос на 30 процентов в 2022 году

Спрос на российские бренды одежды вырос на 30 процентов в 2022 году по сравнению с прошлым годом. Информацию сообщила «Известиям» генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

По словам собеседницы издания, данный факт связан с активным открытием магазином отечественных марок разных ценовых сегментов и увеличением объема онлайн-продаж. Отмечается, что с весны 2022 года с российского рынка ушли более 70 модных брендов, что простимулировало развитие местных компаний.

«Центр столицы наглядно иллюстрирует взрывной всплеск открытий магазинов локальных компаний. В историческом центре Москвы — девять новых бутиков в районе Патриарших прудов, шесть магазинов на Петровке, шесть — в районе Столешникова и Дмитровки, семь авторских магазинов в районе Чистых прудов, и магазины продолжают открываться», — объяснила Лебсак-Клейманс.

Ранее в ноябре сотрудники информационного ресурса «Анкетолог» перечислили любимые бренды россиян. 18 процентов участников предпочитали продукцию марки Adidas, а товары Zara и Nike — 15 и 14 процентов соответственно.